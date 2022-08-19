Максим Лебедев сделал прогноз на матч Канада – Чехия

Хоккейный обозреватель и ведущий передачи «Отдел хоккея» поделился ожиданиями от матча между сборными Канады и Чехии в полуфинале молодежного чемпионата мира.

«На этом чемпионате мира соперники будут встречаться уже во второй раз. В первом матче, который состоялся на групповом этапе, все прошло без сюрпризов. Чехи сумели открыть счет, но еще в первом периоде родоначальники не только сравняли, но и вышли вперед. А дальше спокойно и размеренно чехов допинали.

Конечно, чехи теперь, после победы над действующими на тот момент чемпионами, другие, но нельзя сказать, что другие сильно. Слаженности в их действиях стало заметно больше, вратари вкатились в чемпионат, но мастерству взяться неоткуда, а того, что есть, явно недостает для прохода сквозь „кленовых“. Которые к тому же являются хозяевами чемпионата и на которых единственных публика хоть как-то ходит.

В общем, в четвертьфинале не столько чехи обыграли американцев, сколько американцы дали себя обыграть. Заокеанским командам вообще противопоказано играть при пустых трибунах, и, похоже, звездно-полосатые так и не поняли, что играют четвертьфинал чемпионата мира, а не рядовой „товарняк“.

Но ждать второго чуда подряд от одной и той же команды, на мой взгляд, бессмысленно. Чехи уже прыгнули выше головы, они уже, считай, „в медалях“, и это по нынешним временам для них отличный результат. Плюс за поражение от канадцев в Канаде нынче не ругают никого, поэтому чехи со всех сторон в шоколаде. Это, конечно, позволит им разгрузить головы и сыграть без груза ответственности за результат, что может принести родоначальникам определенные проблемы, но не более того. Придется канадцам попотеть, но, уверен, на финал они напотеют.

Итак, победа сборной Канады в основное время. Предположу, что в достаточно низовом матче с тоталом, вряд ли превышающем 6,5. Причем победа канадцев будет достаточно скромной, может быть, и вовсе в одну шайбу», – считает Лебедев.

Поставить на победу Канады и тотал меньше 6,5 можно с коэффициентом 2.73 в БК «Мелбет».

Напомним, матч состоится 19 августа в 23:00 по времени Москвы. В другой полуфинальной паре встретятся сборные Швеции и Финляндии.

Источник: РБ