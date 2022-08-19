Одно поражение за календарный год! Топовый тренд к плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Малазийский клуб «Дарул Такзим» потерпел всего одно поражение за календарный год. К 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов коллектив подходит на серии из пяти побед.

«Дарул Такзим» не проигрывает в 33 из 34 последних официальных матчей во всех соревнованиях: единственное поражение с июля 2021 года клубу нанес японский «Кавасаки» на групповом этапе азиатской ЛЧ (0:5).

19 августа в 17:00 в 14:00 по московскому времени «Дарул» встретится с другим японским клубом, «Уравой», в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Японский коллектив тоже подходит к матчу в неплохой форме: всего одно поражение в последних десяти официальных матчах. Поставить на то, что «Дарул» продлит серию и не проиграет в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.91 в БК «1хСтавка».