Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Факел»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» – «Факел» в рамках шестого тура РПЛ.

«Очередной тур РПЛ открывается матчем в Самаре: „Крылья Советов“ будут принимать дерзкий „Факел“. Но „Факел“ потихонечку начинает играть на спущенных. Это было видно и по матчу с „Уралом“ дома. Вот этот флер свежести и чего-то нового сейчас улетучивается, и „Факелу“, как мне кажется, с каждым новым туром будет все сложнее и сложнее. И особенно будет тяжело в Самаре. Понятно, что там не будет сумасшедшей поддержки: с введением Fan Id болельщиков на „Солидарность Арену“ стало ходить гораздо меньше, как и во многих других городах, где эта мера введена.

Если говорить применительно к „Крыльям“, то они нелучшим образом играют в последнее время, никак не могут дома победу одержать. По-моему, серия уже из трех матчей, даже „Торпедо“ не обыграли. При этом в каждом матче у „Крыльев“ очень большое количество моментов: так было и с „Динамо“, когда проиграли, и с „Торпедо“, и с „Локомотивом“, даже если не брать пенальти, огромное количество шансов было загублено.

Я думаю, „Факелу“ будет чрезвычайно сложно сдержать атаку „Крыльев“. Должны вернуться в строй травмированные Иванисеня и Якуба, это расширит возможности для команды Игоря Осинькина. Ну и пора самарцам выигрывать. Была яркая победа в первом туре, после этого четыре матча без побед. „Факел“ – вполне подходящий соперник, чтобы снова встать на победные рельсы.

Я бы взял индивидуальный тотал „Крыльев“ больше 1,5 мяча. Верю в Глушенкова, Ежова и остальную группу атаки Самары», – считает Генич.

Взять ИТ «Крыльев» больше 1,5 можно с коэффициентом 1.81 в БК «1хСтавка».

В последний раз клубы встречались в Первой лиге в апреле 2021 года – «Крылья Советов» одержали победу со счетом 5:1.

Напомним, матч состоится 19 августа в 19:00 по МСК.

Источник: РБ