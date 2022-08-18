Клиент BetBoom угадал 17 исходов в лайве и превратил 400 рублей в 73 000!

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Клиент БК BetBoom собрал успешный экспресс из 17 футбольных событий. Коэффициент его купона составил 182,60. Поставив всего 400 рублей, он выиграл 73 030 рублей!

Экспресс состоял из следующих событий: 

Беттор сформировал купон в 20:01 воскресенья, при этом все семнадцать матчей уже шли в эти минуты. В некоторых футбольных противостояниях только начинался первый тайм, где-то он продолжался, где-то игры подбирались к перерыву, а где-то и вовсе матчи подходили к финальному свистку. В каждом событии клиент BetBoom поставил на победу одного из клубов.

Непросто зашла ставка в матче «Фиорентины» и «Кремонезе» в рамках чемпионата Италии. Беттор поставил на победу хозяев, которые весь второй тайм играли в большинстве – с поля был удален полузащитник гостей Гонсало Эскаланте, но это не помешало в середине второго тайма «Кремонезе» сравнять счет. Лишь только на пятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора забил победный гол. Вратарь в прыжке поймал мяч от соперника, но он, видимо, слишком перестарался – голкипер гостей с мячом в руках по инерции влетел в ворота. Матч завершился со счетом 3:2 и ставка зашла.

Нервным было противостояние «Визелы» с «Порту» в рамках чемпионата Португалии. Беттор поставил на победу гостей, но до самого конца матча на табло зияли нули. Ситуация изменилась лишь на 90-й минуте, когда полузащитник Вендерсон Галено с левого угла штрафной навесил в сторону ворот, где уже бывший защитник казанского «Рубина» Иван Маркано головой отправил мяч в сетку. Футболисты «Порту» выиграли матч со счетом 1:0 и помогли беттору расслабиться. 

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