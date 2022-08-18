«Дзюба» в «Адане Демирспор»? На 12 мячей в чемпионате Турции дают 50%

Артем Дзюба близок к переходу в турецкую «Адану Демирспор» — по информации турецкого журналиста стороны готовят контракт на год с возможностью продления.

Несмотря на то, что никаких официальных заявлений с обеих сторон не было, букмекерская компания «Бетсити» подготовила линию на результативность Дзюбы в чемпионате Турции.

На то, что Артем забьет как минимум 12 мячей дают коэффициент 1.85, то есть ровно 50% вероятности без учета маржи. Дзюба, проведший всю карьеру в чемпионате России, пробивал ТБ 11,5 забитых ровно пять раз: в «Ростове» в сезоне-2013/14 и четырежды в «Зените».

Напомним, с первого июля Дзюба находится в статусе свободного агента.