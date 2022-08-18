Павел Занозин сделал прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив – «Ницца»

Комментатор Первого канала Павел Занозин поделился ожиданиями от матча «Маккаби» Тель-Авив – «Ницца» в плей-офф квалификации Лиги конференций.

«В этом матче сложно отталкиваться от израильтян. Мы их с вами не очень знаем, хотя я некоторое отношение к этой стране даже имею. Расскажу про „Ниццу“. Два первых тура чемпионата Франции эти ребята сыграли со счетом 1:1 с „Тулузой“ и затем со „Страсбуром“. На мой взгляд, много не добрали, потому что атака у „Ниццы“ хорошая. В обоих матчах команда Люсьена Фавра могла рассчитывать на победу, но вот две ничьи. Лига конференций важна, но чтобы к ней начать относиться по-серьезному, надо попасть хотя бы в групповой этап. Сейчас эту задачу „Ницца“ будет решать. То, что они не забили в первых турах чемпионата Франции, они, конечно, забьют тем самым несчастным ребятам из „Маккаби“ Тель-Авив.

На этот матч можно выбирать между победой „Ниццы“, которая стоит 2,3, или тотал больше, например, поскольку думаю, что пробьют, безусловно, верх эти команды на двоих. Можно попытаться сыграть гостей с форой ноль, но это для тех, кто достаточно аккуратен. Я все-таки выберу верх. Думаю, с учетом не самой надежной обороны „Ницца“ пропустит, но и сама забьет как минимум два, а может быть, даже и больше, поэтому нам этого вполне будет достаточно для того, чтобы пробить тотал больше 2,5. Ставим ТБ и смотрим Лигу конференций. Прошлый сезон уже подтвердил, что это прекрасный турнир, который абсолютно оправдывает свое существование», – считает Занозин.

Поставить на ТБ 2,5 можно с коэффициентом 2.15 в БК «Леон».

Напомним, матч состоится 18 августа в 20:00 по времени Москвы.

Источник: РБ