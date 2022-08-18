Роберт Гаспарян сделал прогноз на матч «Пюник» — «Шериф»

Комментатор телеканала Setanta Sports Роберт Гаспарян поделился ожиданиями от матча «Пюник» – «Шериф» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Сложно давать оценку относительно статуса фаворита в этой игре. „Шериф“ – уже не та команда, которая обыгрывала в прошлом году „Реал“, состав стал слабее. То же можно сказать и о „Пюнике“, который после чемпионства летом потерял ряд ключевых игроков. Хозяевам нужно усиление, о чем говорил главный тренер на пресс-конференции, особенно в преддверии евроосени.

„Пюник“ играет в Ереване, что дает команде преимущество перед оппонентом. Очень сложный матч предстоит командам. Хозяева в хорошей форме – команда обыграла „Ширак“ со счетом 1:0. Интересно, что „Шериф“ тоже одержал победу с этим же счетом. „Пюник“ явно должен отдать все свои силы. На своем стадионе команда обязана не проиграть. При этом мне не кажется, что в этой встрече команды сыграют в открытый футбол – наверняка мы не увидим россыпи забитых мячей», – считает Гаспарян.

Поставить на 1Х + ТМ 3,5 можно с коэффициентом 1.91 в БК «Мелбет».

Последний раз клубы встречались между собой в 2006 году в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Сильнее по сумме двух встреч оказался молдавский клуб – 2:0.

Напомним, матч состоится 18 августа в 20:00 по времени Москвы.

Источник: РБ