Клуб Иньесты 13 матчей подряд пропускает от «Йокогамы» во втором тайме. Сегодня играют в ЛЧ

18 августа «Виссел Кобе» встретится с «Йокогамой» в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

«Виссел Кобе», в составе которого выступает Андрес Иньеста, занимает лишь 16 место в чемпионате Японии, что не помешало клубу пробиться в плей-офф азиатской ЛЧ. В 1/8 клуб ожидает встреча с другим японским коллективом – «Йокогамой». Интересно, что в последних 13 личных встречах «Виссел» пропускает от «Йокогамы» во втором тайме – серия началась еще в 2017 году и продолжается до сих пор.

«Йокогама» отлично чувствует себя во втором тайме: забили в шести из семи последних выездных встреч. Поставить на ИТБ 0,5 «Йокогамы» во втором тайме можно с коэффициентом 1.52 в «1хСтавке».

Матч стартует в 14:00 по времени Москвы.