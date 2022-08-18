Клуб Иньесты 13 матчей подряд пропускает от «Йокогамы» во втором тайме. Сегодня играют в ЛЧ

Теги Виссел Кобе Андрес Иньеста Ставки на спорт Ставки на футбол натив Ставки

18 августа «Виссел Кобе» встретится с «Йокогамой» в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. 

«Виссел Кобе», в составе которого выступает Андрес Иньеста, занимает лишь 16 место в чемпионате Японии, что не помешало клубу пробиться в плей-офф азиатской ЛЧ. В 1/8 клуб ожидает встреча с другим японским коллективом – «Йокогамой». Интересно, что в последних 13 личных встречах «Виссел» пропускает от «Йокогамы» во втором тайме – серия началась еще в 2017 году и продолжается до сих пор. 

«Йокогама» отлично чувствует себя во втором тайме: забили в шести из семи последних выездных встреч. Поставить на ИТБ 0,5 «Йокогамы» во втором тайме можно с коэффициентом 1.52 в «1хСтавке»

Матч стартует в 14:00 по времени Москвы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные