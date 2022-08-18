Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ференцварош» – «Шэмрок Роверс»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем матче «Ференцварош» – «Шэмрок Роверс» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Станислав Черчесов вместе с „Ференцварошем“ наверняка хотел выйти в Лигу чемпионов, но не получилось. Среагировал он достаточно спокойно на это. Теперь постарается выйти в Лигу Европы. Наверное, это тот турнир, где „Ференцварош“ может проявить себя более солидно. Все-таки пропасть в классе игроков, общем составе игроков будет не такая большая. С „Шэмрок Роверс“ у венгерского клуба должно быть преимущество. Плюс, есть злость, которая накоплена после вылета из Лиги чемпионов.

Мне кажется, в этом матче перед своей публикой „Ференцварош“ постарается показать максимум, постарается показать, что он готов играть, пусть и во втором по силе еврокубке. Для Черчесова это тоже очень важно. Если снова не будет победы, возникнут вопросы.

Думаю, надо играть победу „Ференцвароша“ с форой (-1,5). Моя уверенность – 8 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на победу венгерского клуба с форой (-1,5) можно с коэффициентом 2.17 в БК «Мелбет».

Напомним, матч состоится 18 августа в 19:30 по времени Москвы.

Источник: РБ