Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Бенфика»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о матче «Динамо» Киев – «Бенфика» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В польской Лодзи киевское „Динамо“ теперь принимает своих гостей в квалификации Лиги чемпионов. На стороне „Динамо“ опыт Мирчи Луческу, достаточно хороший, сплоченный, боеспособный коллектив. Динамовцы прошли два раунда квалификации – одолели не кого-нибудь, а „Фенербахче“ и австрийский „Штурм“. Причем три победы „Динамо“ одержало: на выезде побеждали и в Турции, и в Австрии, забивая в дополнительное время. Это говорит о хорошей физической готовности. Пусть не играют дома, но команда боеспособная, хорошо выстроенная, тактически очень грамотная, с очень интересными исполнителями. Ну и опыт Мирчи Луческу имеет громадную роль.

„Бенфику“ сейчас возглавляет Роджер Шмидт. Она уверенно разобралась с „Мидтьюлландом“ на предыдущей стадии, дважды его обыграв – дома 4:1, на выезде – 3:1. В полном порядке нападающий Гонсалу Рамуш. Есть еще Диого Гонсалвеш, Фернандес. Состав у „Бенфики“ очень любопытный. Тут еще дополнительная подоплека: против бывшей команды сыграет Роман Яремчук, выступающий за лиссабонский клуб.

По составу, возможностям, классу „Бенфика“ повыше, чем „Динамо“ Киев, несмотря на опыт Луческу. У нее есть хорошие шансы выиграть по сумме двух матчей и выйти в группу», – считает Генич.

Поставить на победу «Бенфики» в предстоящем матче с нулевой маржой можно в БК «Леон» – коэффициент 1.69.

Клубы дважды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22: дома киевляне отстояли нулевую ничью, но в Португалии сильнее оказалась «Бенфика» – 2:0.

Напомним, матч состоится 17 августа в 22:00 по МСК.

Источник: РБ