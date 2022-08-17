Olimpbet представил ролик с новой формой ХК «Амур»

Этим летом Olimpbet начал активно работать с хоккеем – одним из самых популярных в России видов спорта. В июне букмекерская компания и КХЛ совместно организовали предсезонный OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. А в июле Olimpbet подписал партнерский контракт с «Амуром» и впервые начал работать с хоккейным клубом.

Olimpbet и «Амур» совместно подготовили анонсирующий ролик, в котором представили новую форму команды. Теперь на ней расположен логотип букмекерской компании. В новой экипировке «Амур» будет выступать в предстоящем сезоне КХЛ.

Соглашение с «Амуром» – это еще не все хоккейные новости от компании. В ближайшее время Olimpbet собирается объявить о еще одном крупном подписании. Следите за новостями в социальных сетях компании.