Шансы «МЮ» на вылет выше, чем на чемпионство — 4% против 1%

Аналитики букмекерских контор оценивают шансы на вылет «Манчестер Юнайтед» из АПЛ выше, чем на чемпионство в турнире.

На чемпионство «МЮ» в этом сезоне дают всего 81.00, то есть чуть больше одного процента. При этом клуб является шестым претендентом на титул, выше только «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

А вот шансы на то, что подопечные Тен Хага займут с 18 по 20 места, то есть покинул «вышку» на следующий сезон в четыре раза выше – около 4% (дают 25.00). Для сравнения, у «МС» и «Ливерпуля» этот шанс около 0,1% (кэф 1000.00).

Напомним, после двух туров «МЮ» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с нулем набранных очков.