PARI рассказала о фаворитах второго дня раунда плей-офф ЛЧ

В раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой этап турнира поспорят 12 клубов, шесть из которых уже провели свои матчи во вторник, 16 августа. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на матчи, которые состоятся в среду, 17 августа.

Во второй день игрового дня раунда плей-офф ЛЧ пройдут первые матчи в парах «Карабах» – «Виктория» (Пльзень), «Маккаби» (Хайфа) – «Црвена Звезда» и «Динамо» (Киев) – «Бенфика».

В противостоянии «Карабаха» и «Виктории» аналитики отдают небольшое предпочтение клубу из Пльзеня. На проход чешского клуба в групповой этап предлагается коэффициент 1.65, поставить на «Карабах» можно за 2.25.

Клиенты PARI склоняются к успеху чешского клуба: 64% от всего объема ставок на проход приходится именно на «Викторию» против 36% на «Карабах».

В паре «Маккаби» – «Црвена Звезда» аналитики считают фаворитом сербский клуб. Вероятность выхода белградцев в групповой этап оценивается коэффициентом 1.60, проход израильского клуба котируется за 2.40.

Клиенты PARI согласны с оценкой PARI и абсолютно уверены в победе сербов: почти весь объем ставок на проход приходится именно на «Црвену Звезду».

Наконец, в противостоянии киевского «Динамо» и португальской «Бенфики» явным фаворитом считается португальский клуб. На проход «орлов» можно поставить за 1.13, в то время как шансы киевлян выйти в групповой этап оцениваются коэффициентом 6.10.

Подавляющее число клиентов PARI, выбравших для ставок на этот матч рынок прохода, уверены в триумфе «Бенфики». На выход лиссабонской команды в групповой этап приходится 73%, и всего лишь 27% – на «Динамо».

Все матчи начнутся в 22:00 по московскому времени, кроме «Карабах» – «Виктория» (Пльзень), который стартует в 19:45. Ответные игры состоятся 25 августа.

Во вторник норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе переиграл загребский «Динамо» с минимальным счетом, «Копенгаген» был сильнее «Трабзонспора» (2:1), а «Рейнджерс» и ПСВ разошлись миром (2:2).