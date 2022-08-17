Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Карабах» – «Виктория Пльзень»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча «Карабах» – «Виктория Пльзень» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Чуть больше знаем о „Карабахе“, они прошли „Ференцварош“ Станислава Черчесова. Об этом довольно много писали и говорили. Была возможность и матч посмотреть, и уж как минимум его обзор. Достаточно длинный путь „Карабах“ уже проделал в Лиге чемпионов, остался один шаг. Будет обидно сейчас остановиться, когда уже прошли „Цюрих“, разгромили „Лех“.

Но все-таки дело довольно сложное – пройти в групповой этап. Соперник опытный, поигравший в Лиге чемпионов. Пльзеньская „Виктория“ играла сейчас с „Шерифом“ и довольно легко с ним справилась.

Мне кажется, что первый матч этого противостояния должен быть достаточно осторожным. Сейчас уже даже не приходится говорить, что гости едут забивать гол. В нынешних правилах выездной гол ничего особенного не значит. Поэтому я думаю, что мы можем увидеть довольно закрытый футбол. Выберу ставку „обе забьют – нет“. Мне кажется, и 0:0 здесь может быть, и минимальная победа одной из команд.

Уверенность – 7 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Ранее команды дважды встречались в Лиге чемпионов – 0:0 и 1:1. Поставить на «Обе забьют – нет» можно с коэффициентом 1.93 в БК «Леон».

Напомним, матч состоится 17 сентября в 19:45 по времени Москвы.

Источник: РБ