Olimpbet – титульный партнер Матча Легенд «Спартака» и «Зенита»

2 сентября в Москве состоится матч-реванш легенд «Спартака» и «Зенита». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00. Букмекерская компания Olimpbet стала титульным партнером встречи. Мини-турнир обновит логотип и будет называться «OLIMPBET Матч Легенд 2022».

Первая встреча команд прошла в Санкт-Петербурге 8 июля. На легендарном «Петровском» победили ветераны «Зенита». Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков. Кроме них в игре приняли участие многие звездные игроки: Константин Зырянов, Александр Анюков, Алексей Игонин сыграли за «Зенита», Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко – за «Спартак». Все они и многие другие легенды команд появятся на поле и 2 сентября.

«Первый Матч Легенд показал, что игры между звездными ветеранами интересны российским болельщикам, – рассказал Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet. – Встреча собрала несколько тысяч человек на «Петровском», показала хорошие рейтинги на «Матч ТВ». Мы уверены, что ответная игра в Москве будет не менее яркой и привлечет болельщиков, ностальгирующих по непримиримому футболу девяностых и нулевых. К тому же звездные ветераны показали, что находятся в полном порядке. Такое ощущение, что уж как минимум в Первой лиге команды не затерялись бы и сейчас».

«Мы рады приветствовать OLIMPBET в качестве партнера Матча легенд, который вновь обещает стать ярким событием для болельщиков «Спартака» и «Зенита» разных поколений, – отметила Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря РФС. – Уверена, что сотрудничество с коллегами будет крайне эффективным и позволит сделать предстоящую в Москве встречу запоминающейся и для зрителей, и для участников».

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