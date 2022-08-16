У клиента Olimpbet доехал экспресс из трех ставок на разгромы со счетом 3:0

В понедельник клиент Olimpbet собрал экспресс из трех матчей: «Бетис» – «Эльче» и «Хетафе» – «Атлетико» (Мадрид) в Ла Лиге, а также «Ювентус» – «Сассуоло» в Серии A. В каждой из игр беттор поставил на победу фаворитов со счетом 3:0. Общий коэффициент экспресса получился космическим – 1115.30. Игрок поставил всего 50 рублей и в итоге наверняка пожалел, что не решился рискнуть по-крупному: ставка зашла и принесла клиенту Olimpbet 55 765 рублей!

Во всех трех матчах фавориты выиграли с нужным счетом 3:0, как требовалось для беттора. В матче «Хетафе» – «Атлетико» «матрасники» всего пять раз ударили в створ, поэтому три гола можно считать большой удачей. В двух других играх фавориты, наоборот, могли сыграть еще результативнее: «Ювентус» и «Бетис» забили по три мяча уже в начале второго тайма. У них было достаточно времени, чтобы увеличить преимущество, но команды успокоились. Кстати, если бы беттор добавил в экспресс воскресный матч «Спартак» – «Сочи», который тоже закончился со счетом 3:0, то выиграл бы еще больше.

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