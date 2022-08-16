2DROTS – «Чертаново»: прогноз Романа Нагучева на матч Фонбет Кубка России 17 августа

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Амбассадор Фонбет, известный комментатор Роман Нагучев дает прогноз на матч Фонбет Кубка России. Матч первого раунда Фонбет Кубка России 2DROTS – «Чертаново» начнется 17 августа в 18:30 мск на «Арене Химки».

В какой форме 2DROTS

В Фонбет Кубке России впервые участвует команда блогеров, ютуберов и тиктокеров, которых тренирует известный в прошлом футболист Дмитрий Кузнецов. В июле 2DROTS стали чемпионами Медиалиги, в которой выиграли все матчи и ни разу не пропустили. Последние игры «дроты» провели на Московском Кубке Селебрити с командой «Бей Беги», в которой выступает Андрей Ещенко (1:1), и разгромили «Матч ТВ» под руководством Эдуарда Мора и Константина Генича (5:0). По два мяча на МКС-2022 забили игроки 2DROTS Сергей Кутузов и Алекс Стиль.

В какой форме «Чертаново»

Команда из южного округа Москвы формируется из воспитанников одноименной спортивной школы и идет на четвертом месте после шести туров в группе 2 Второй лиги. «Чертаново» одолело «Знамя Труда» (5:0), владимирское «Торпедо» (2:1) и ФК «Тверь» (2:0), сыграло вничью с вологодским «Динамо» (2:2) и уступило «Спартаку» из Костромы (1:2) и землякам из «Торпедо-2» (1:3). Форвард москвичей Александр Конев забил четыре мяча в этом сезоне. В прошлом розыгрыше Кубка России столичный клуб уступил вдевятером владивостокскому «Динамо» на стадии 1/256 финала (1:2).

2DROTS – «Чертаново»: статистика личных встреч

Соперники встречаются впервые.

Прогноз Романа Нагучева на матч 2DROTS – «Чертаново» 17 августа

Тотал больше 3,5 за 1.57

2DROTS – одна из самых сильных команд в медиафутболе, но в профессиональном футболе их соперник может быть и посильнее. Так что не надо ставить на победителя, а лучше – на количество голов. В медиафутболе забивают всегда много, а 2DROTS – команда весьма открытая. «Чертаново» всегда хорошо играет в атаку. Мой прогноз – тотал больше 3,5.

Зарегистрируйся или авторизуйся с промокодом 2DROTS, сделай ставку 500 ₽ с коэффициентом от 1.50 и получи билет на матч.