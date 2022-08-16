На маркетинг Кубка России потратят миллиард рублей

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На продвижение Кубка России по футболу будет потрачено около миллиарда рублей, сообщает «Красная весна» со ссылкой на ТАСС. 

После принятия решения РФС (Российским футбольным союзом) о подписании контракта с букмекерской конторой «Фонбет»,  президент РПЛ Александр Алаев озвучил размер маркетингового бюджета, который составит около миллиарда рублей. 

«Предложение „Фонбет“ и „Национального спортивного телеканала“, помимо фиксированной части, включает большой маркетинговый бюджет на продвижение кубка, превышающий 1 млрд рублей. Одновременно считаю необходимым продолжить сотрудничество с компанией „Яндекс“. Например, в качестве цифрового партнера лиги. Соответствующие переговоры начнем с коллегами в самое ближайшее время», – передает портал слова Алаева.

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