На маркетинг Кубка России потратят миллиард рублей

На продвижение Кубка России по футболу будет потрачено около миллиарда рублей, сообщает «Красная весна» со ссылкой на ТАСС.

После принятия решения РФС (Российским футбольным союзом) о подписании контракта с букмекерской конторой «Фонбет», президент РПЛ Александр Алаев озвучил размер маркетингового бюджета, который составит около миллиарда рублей.

«Предложение „Фонбет“ и „Национального спортивного телеканала“, помимо фиксированной части, включает большой маркетинговый бюджет на продвижение кубка, превышающий 1 млрд рублей. Одновременно считаю необходимым продолжить сотрудничество с компанией „Яндекс“. Например, в качестве цифрового партнера лиги. Соответствующие переговоры начнем с коллегами в самое ближайшее время», – передает портал слова Алаева.