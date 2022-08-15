Павел Занозин сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Сассуоло»

Комментатор Первого канала Павел Занозин поделился ожиданиями от матча «Ювентус» – «Сассуоло» в первом туре Серии А.

«Начинается чемпионат Италии. Поздравляю всех со стартом серии А. Один из самых интересных матчей первого тура состоится в Турине. „Юве“ после провального четвертого места в прошлом сезоне, конечно же, должен в этом году начинать сразу резво и показывать болельщикам, что это был лишь эпизод и он остается великим клубом. Трансферная кампания не проведена каким-то выдающимся образом. Да, пришел Поль Погба, но не вижу, как „Ювентус“ собирается действовать в атаке с таким набором футболистов, это проблема Массимилиано Аллегри.

„Сассуоло“ – соперник, который никого не боится. Традиционно играет от себя и в атаку, в том числе с лидерами в гостях, но сейчас „Юве“ будет максимально осторожен. Он хочет победить. 1:0 – классический „ювентийский“ счет, который должен быть целью Аллегри и его команды. В этом смысле почти уверен, что результативным матч не получится, хотя, конечно, букмекеры считают иначе. Просто из-за имиджа „Сассуоло“, потому что эта команда всегда готова сыграть 2:2, 3:3 с кем угодно. Думаю, на этот раз все будет аккуратно, и предлагаю ставить на тотал меньше за очень хороший коэффициент. На старте сезона можно ловить такие матчи, когда еще команды притираются друг к другу и не собираются рисковать. Попробуем поймать низ», – считает Занозин.

В прошлом сезоне «Ювентус» дважды обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.

Напомним, предстоящий матч состоится 15 августа в 21:45.

Источник: РБ