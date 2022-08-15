«Кубань» проиграла лишь раз с марта 2022. На очереди матч с «Рубином»

15 августа в 19:30 по московскому времени казанский «Рубин» примет на своем поле «Кубань».

«Кубань» не проигрывает в 14 из 15 последних матчей в Первой лиге: 7 побед и 7 ничьих. С 12 марта 2022 года клуб проиграл лишь «КАМАЗу» на своем поле — 0:1.

«Рубин» в сезоне-2022/23 выиграл лишь один официальный матч: в первом туре Первой лиги казанцы обыграли «Родину» со счетом 2:0.

Последние три личные встречи остались за «Рубином», однако последняя из них была датирована 2016 годом.

Поставить на то, что «Кубань» не проиграет в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.74 в БК «1хСтавка».