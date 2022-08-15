Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Хетафе» – «Атлетико» в первом туре Ла Лиги.

«У Симеоне практически не было никаких изменений в команде – ушли футболисты, которые не делали погоды, но добавился Витцель. „Хетафе“ тоже почти тот же самый состав сохранил, что был в прошлом сезоне.

У „Хетафе“ долгое время в матчах с „Атлетико“ была неприятная традиция – около двадцати матчей подряд команда не забивала в ворота соперника. Но в прошлом сезоне дважды „Хетафе“ удавалось забить.

„Атлетико“ просто сильнее, и если команда сыграет в свою силу, то шансов у „Хетафе“ не будет. В межсезонье „Хетафе“ не выиграл ни одного матча, а в последних трех не забивал, а „Атлетико“ выиграл вообще все, а в последней игре обыграл „Ювентус“ 4:0. Здесь я не буду ходить вокруг да около – беру чистую победу „Атлетико“ за хороший коэффициент», – считает Генич.

В прошлом сезоне «Атлетико» дважды обыграл «Хетафе» – 4:3 дома и 2:1 в гостях.

Напомним, матч «Атлетико» – «Хетафе» состоится 15 августа в 20:30 по времени Москвы.