«Альмерия» – «Реал» (Мадрид): прогноз Olimpbet на матч Ла Лиги 14 августа

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет фанатов Ла Лиги со стартом сезона. В первом туре «Реал» приедет в гости к «Альмерии» – новичку чемпионата. Olimpbet подготовил широкую линию на матч и рассказывает, на что поставить.

«Альмерия» готовится к испытаниям

В прошлом сезоне «Альмерия» победила в Сегунде и вернулась в Ла Лигу спустя семь лет. Но товарищеские матчи показали, что игра в элитном дивизионе будет испытанием для команды.

Летом «Альмерия» уступила «Кородобе» (1:2), «Гранаде» (2:3) и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хилялю» (1:2). Все эти команды не уровня Ла Лиги. Начать чемпионат хотя бы с ничьей – недостижимый результат для «Альмерии».

«Реал» взял первый трофей в сезоне

«Реал» победил «Айнтрахт» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла буднично: мадридцы будто играли в товарищеском матче, а не бились за трофей. Подопечные Карло Анчелотти уверенно переиграли соперника и не дали создать много моментов у своих ворот: у немцев была только одна явная возможность забить.

«Реал» – сильнейшая команда Европы. В прошлом сезоне мадридцы победили в Ла Лиге, Лиге чемпионов и находится на вершине рейтинга сильнейших клубов Европы. Нынешних мадридцев не могут обыграть даже топовые клубы, а «Альмерия» и не является даже крепким середняком.

«Альмерия» – «Реал» (Мадрид): статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в апреле 2015 года в 34-м туре Ла Лиги. Тогда мадридцы победил со счетом 3:0.

Всего клубы сыграли 12 матчей: девять побед у «Реала», одна у «Альмерии», еще две встречи завершились вничью.

«Альмерия» – «Реал» (Мадрид): прогноз на матч Ла Лиги 14 августа

Победа «Реала» с форой (-1,5) за 2.15

«Альмерия» и «Реал» из разных футбольных вселенных. Красно-белые только добрались до высшего дивизиона Испании, а «сливочные» – сильнейший клуб в мире.

«Реал» всего один раз в истории проигрывал «Альмерии»: в 2008 году в Примере. В этот раз сенсации не будет, мадридцы спокойно победят новичка Ла Лиги, ведь даже в матче с победителем Лиги Европы «сливочные» не испытали трудностей.