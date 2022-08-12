Собирай киберспортивные экспрессы в BetBoom и получай гарантированные фрибеты!

Уже в это воскресенье определится победитель турнира по Dota 2 PGL Arlington Major. Букмекерская компания BetBoom стала генеральным партнером русскоязычной трансляции и в связи с этим запустила акцию, в которой разыгрывает гарантированные фрибетов! Еще есть шанс успеть поучаствовать!

Что нужно делать?

Участвовать в акции могут все авторизованные пользователи BetBoom. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти как в любом клубе букмекера, так и онлайн.

Далее нужно нажать на кнопку «Принять участие» на лендинге https://betboom.ru/actions/pglmajor и делать ставки от 1000 ₽ на киберспортивные экспрессы с общим коэффициентом от 2.50.

За каждый экспресс пользователи получают гарантированные «руны». Одна «руна» равна 70 фрибетам. Счетчик «рун» расположен на лендинге акции.

Где действует акция?

Акция действует как на сайте, так и в клубах BetBoom, однако условия акции в ППС букмекера отличаются, уточнить информацию можно у персонала.

Как получить фрибеты?

15 августа до 16:00 по мск будут подведены итоги акции и начислены фрибеты в зависимости от количества «рун». Важно − экспрессы должны быть рассчитаны до 14.08 включительно.