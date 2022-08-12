Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» — «Урал»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России сделал прогноз на матч «Факел» — «Урал» в Российской Премьер-лиге.

«Очень яркий и результативный чемпионат у нас в этом сезоне. Очень много команды забивают. Связываю это с тем, что почти нет команд, у кого бы была качественная, опытная оборона. Даже у „Зенита“ в этом плане есть сложности, там новички. Что уж говорить про команды из нижней части таблицы.

„Факел“ уже показал, что против любого соперника он будет стараться играть от себя, создавать моменты, высоко прессинговать. Он это делал и с „Динамо“ дома, и с „Краснодаром“ и ЦСКА в гостях. Уверен, что то же самое будет и с „Уралом“ в Воронеже. Тем более мы увидели, как поддерживают команду дома, сколько людей приходит. Так что „Факел“ полетит вперед.

„Уралу“ после такого жуткого старта отступать некуда. Сменился тренер. Футболисты будут стараться показывать, что они заслуживают места в основе, нужно зарекомендовать себя перед новым тренером, пусть его сейчас и не будет на скамейке.

В общем, и здесь жду яркий футбол, обилие моментов и голов. Ставлю на тотал больше 2,5 мяча.

Уверен в прогнозе на 8 из 10», — считает Титов.

Напомним, матч в рамках пятого тура РПЛ стартует в 19:30 по времени Москвы.

Источник: РБ