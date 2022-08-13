ЦСКА проиграл «Зениту» 5 матчей подряд в РПЛ, удаcтся ли Федотову прервать серию? Выбирайте своего фаворита с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

«Зенит» играет с ЦСКА в 5-м туре чемпионата России.

Питерцы пропустили ЦСКА вперед в таблице, но 15 матчей не проигрывают клубам из Москвы в РПЛ. Кроме того, армейцы 7 матчей не побеждают «Зенит» в лиге, а 5 последних встреч вообще завершились поражением красно-синих.

«Зенит» – большой фаворит предстоящей игры. На сине-бело-голубых можно поставить за смешные 1,55 (даже «обе забьют» за 1,63 выглядит интереснее), тогда как успех команды тренера Владимира Федотова оценен коэффициентом 5,30. Ничью можно взять за 4,50.

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