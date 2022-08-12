36-й штат США легализовал ставки на спорт

Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер подписал закон о легализации ставок на спорт, сообщает Bloomberg.
Массачусетс стал 36-м штатом США, в котором были легализованы ставки на спорт. Лицензированные букмекерские конторы смогут принимать ставки на профессиональные и любительские виды спорта с некоторыми ограничениями:
- в штате разрешены онлайн ставки;
- запрещены ставки на команды колледжей штата за исключением университетских турниров;
- принимать ставки можно только у лиц, достигших 21 года;
- налог со ставок в ППС — 15%, в онлайне — 20%.
Спикер Палаты представителей Массачусетса Рон Мариано подчеркнул экономические выгоды от легализации беттинга в штате.
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