Лихтенштейнский «Вадуц» в шаге от группы ЛК. На победу над «Коньяспором» давали меньше 10%

Лихтенштейнский «Вадуц» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференции обыграл на выезде турецкий «Коньяспор» со счетом 2:4.

Клуб, выступающий во втором по силе Швейцарском дивизионе, котировался как откровенный аутсайдер пары. Оно и неудивительно: в пару к «Вадуцу» попался бронзовый призер чемпионата Турции «Коньяспор».

В первом матче «Валуц» отстоял ничью 1:1 на своем поле, а в ответной встрече не оставил ни шанса туркам на их поле – 2:4. На победу гостей в основное время давали космический коэффициент 10.50 (около 9% вероятности).

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций «Вадуц» встретится с венским «Рапидом».