Британскую букмекерскую контору оштрафовали за отсутствие проверки источника средств игроков

БК Smarkets была оштрафована на 770 тысяч долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.

Решение вынесла комиссия по азартным играм Великобритании. Основная претензия к Smarkets заключается в том, что контора допускала к игре клиентов без необходимой проверки источников средств. Игроки могли пополнять игровые аккаунты на крупные суммы (речь о миллионах долларов) и переводить их между счетами без ограничений и контроля со стороны БК.

Британское законодательство же обязует операторов соблюдать все процедуры по борьбе с отмыванием денег, в том числе проверки источников средств клиентов.

Smarkets кроме штрафа в 770 тысяч долларов получила предупреждение, а также обязуется провести аудит.

Источник: Спортклан