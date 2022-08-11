Запущен единый реестр для проверки лицензий букмекерских контор

Компания Curaçao eGaming запустила единый реестр, в котором любой желающий может найти информацию о наличии лицензии у букмекеров.

Curaçao eGaming занимается выдачей лицензий для гемблинга на Кюрасао. Это первая единая база с лицензиями букмекерских контор, созданная с учетом просьб игроков со всего мира. Реестр можно найти на сайте Curaçao eGaming, а доступ к базе данных совершенно свободный.

Кюрасао – один из крупнейших лицензиаров в мире беттинга, благодаря своим низким налогам. Лицензиями острова в основном пользуются оффшорные букмекеры.

Источник: Beton