Миранчук все-таки перешел в «Торино». Аналитики дают 50% на семь мячей Алексея в Турине

Алексей Миранчук будет выступать в составе «Торино» на правах аренды с опцией выкупа в 12 миллионов евро.

За два сезона в Италии Миранчук сыграл 56 матчей, забил девять мячей и отличился семью голевыми передачами. В прошлом сезоне Серии А Алексей появился на поле 19 раз — два гола и пять голевых передач.

Букмекеры верят, что Миранчук проведет свой лучший европейский сезон на данный момент именно в «Торино»: на семь мячей в Серии А за сезон дают 50%, на пять голевых — 54%, на 11 очков по системе гол + пас — 62%.

Отметим, что ТБ 6,5 мячей в национальном чемпионате Миранчук пробивал лишь два раза за карьеру, и оба раза в «Локомотиве»: в сезоне-2017/18 забил 7 мячей, а два года спустя — 12.