Санчес перешел в «Марсель». На его гол в следующем туре дают 40%

10 августа чилиец подписал контракт с «Марселем» на правах свободного агента.

Три предыдущих сезона Санчес играл в «Интере», где в 108 сыгранных матчах забил 20 мячей, 16 из которых пришлось на матчи Серии А. В Италии вингер не впечатлил своей игрой, потому летом остался без контракта.

Следующий сезон 33-летний Санчес проведет в «Марселе». Букмекерские конторы с оптимизмом смотрят на французский вояж чилийца: на то, что Санчес забьет во втором туре в ворота «Бреста» дают коэффициент 2.50 (около 40%).

Интересно, что ровно также букмекеры оценивают шансы отличиться Луиса Суареса (дубль в первом туре).