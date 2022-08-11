Букмекерская контора получила штраф за призыв шуметь в ночное время

Арбитражный суд Москвы оштрафовал БК «Фонбет» на 100 тысяч рублей за рекламный ролик, призывающий к нарушению тишины в ночное время.

В прямых трансляциях чемпионата Европы в 2021 году зрители заметили рекламу, в которой были использованы фразы «футбол — это лучшее время, чтобы пошуметь после 11» и «время, которое мы так долго ждали, чтобы сорвать голос». Призывы нарушали «законы о тишине» ряда субъектов РФ, в том числе Московской области и Республики Татарстан, житель которой и обратился в ФАС.

Суд постановил, что «рекламный ролик побуждает зрителей футбольных матчей, являющихся целевой аудиторией рекламы ООО „Ф.О.Н.“, к совершению противоправного действия — нарушению тишины в ночное время», а это является нарушением одной из норм закона «О рекламе».

«Фонбет» в марте решил оспорить решение, но суд в первой инстанции отклонил заявление букмекера.

Источник: РИА Новости