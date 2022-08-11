Баскетбол в октагоне: BetBoom стал партнером турнира по новому виду спорта

В четверг, 11 августа, в 18:55 МСК состоится прямая трансляция турнира BetBoom B1BOX на «МАТЧ ТВ».

Баскетбол 1х1 – это самый бескомпромиссный вид баскетбола и территория для смелых и техничных спортсменов. Это игра в чистом виде, где каждый участник не столько талантливый игрок, сколько боец с одной целью – забросить мяч в кольцо. Один мяч, одна корзина и всего два игрока, бросившие вызов друг другу.

«BetBoom B1BOX – это турнир по баскетболу 1×1 среди спортсменов, которые не боятся вызовов, обстоятельств, челленджей, – это люди, диктующие свои правила. Турнир соберёт 12 первоклассных атлетов – „боллеров“, которые сражаются на баскетбольном октагоне, чтобы примерить на себя пояс чемпиона BetBoom B1BOX», – рассказал Виктор Кейру, организатор турнира BetBoom B1BOX, бывший игрок баскетбольного ЦСКА, бронзовый призер Евролиги и чемпион Единой лиги ВТБ.

На первой трансляции можно будет увидеть 4-кратного чемпиона России, 2-кратного бронзового призера Евролиги, чемпиона Единой лиги ВТБ Антона Понкрашова и зарубежного гостя, сербского баскетболиста, игрока Македонской Первой лиги Йована Црнича. Состав участников укрепят: Даниил Глазов, Артём Тавакалян, Максим Захаров, Артём Исаков, Павел Сизов, Леопольд Лагутин, Шалва Шаташвили, Павел Казакевич, Владимир Курочкин, Сардал Абашидзе.

«BetBoom B1BOX – турнир с новым экспериментальным форматом, в котором яркая и ожесточенная борьба на баскетбольной площадке дополняется элементами и атрибутами смешанных единоборств. Надеюсь, такой формат понравится зрителям, и турнир BetBoom B1BOX приобретет множество поклонников по всей России», – поделился Павел Краснов, руководитель отдела спонсорства букмекерской компании BetBoom.

Смотрите первую трансляцию BetBoom B1BOX на «МАТЧ ТВ» уже 11 августа в 18:55, вас ждёт 3 часа бескомпромиссной игры с баскетбольными звездами.