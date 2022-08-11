Николай Ходасевич сделал прогноз на матч «ЧФР» — «Шахтер» Солигорск в Лиге конференций

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Комментатор телеканала Setanta Sports Николай Ходасевич сделал прогноз на матч Лиги конференций УЕФА между румынским «ЧФР» и белорусским «Шахтером».

«Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Первая игра прошла в Турции на нейтральном поле и завершилась безголевой ничьей.

В принципе, был равный матч с минимальным количеством опасных моментов. Допускаю, что „ЧФР“ не хотел форсировать события и согласен был на такой результат в первой встрече. А „Шахтер“ не готов был предложить агрессивное наступление.

Из Румынии летят тревожные новости для „ЧФР“. Первая команда не получает зарплату за последние три с половиной месяца. Дан Петреску определяется со своим будущим. „ЧФР“ очень важно попасть в групповой турнир Лиги конференций, чтобы немного поправить финансовое положение. Конечно, это сильная мотивация, но и давление тоже мощное. Не факт, что в одном матче все сложится идеально.

„ЧФР“ в выходные победил в рамках чемпионата аутсайдера „Киндию“ — 2:0. А „Шахтер“ готовится в недельном цикле. „Горняки“ будут свежее физически. Кроме того, первая игра при прочих обстоятельствах намекнула, что большого превосходства над соперником румынский клуб не имеет. Все будут решать мелочи в этом противостоянии.

Хозяева — бесспорные фавориты. Так считают букмекеры. Это разумно. Но я выберу аномальную ставку — проход „Шахтера“. Большой риск, который хорошо оплачивается коэффициентом. Стоит попробовать.

Моя ставка: проход „Шахтера“», — считает Ходасевич.

Напомним, что оба клуба начали евросезон в квалификации Лиги чемпионов, но «Шахтер» проиграл «Марибору», а «ЧФР» вылетел от армянского «Пюника».

Источник: РБ

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