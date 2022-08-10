Призовой фонд PARI Суперлиги F составит 1 500 000 рублей

PARI Суперлига F и ее титульный партнер, букмекерская компания PARI, объявили о том, что в 2022 году призовой фонд турнира составит 1 500 000 рублей.

PARI Суперлига F стартует в конце августа. Из общего призового фонда 1 миллион рублей достанется победителю турнира. Остальные 500 000 рублей заберет финалист Суперлиги.

1 августа PARI и Лига F, которая организует турниры среди любительских команд по футболу в формате 8х8 в России, объявили о подписании соглашения. По его условиям букмекерская компания стала титульным партнером турнира.

Лигу F организовали Василий Уткин и Илья Геркус. Ключевая задача – вывести качество организации турниров на новый уровень и предоставить игрокам и командам лучшие и комфортные условия игры.

Илья Геркус, Генеральный директор Лиги F:

– Такие внушительные суммы сейчас редкость для футбола в формате «8 на 8». Мы видим высокий интерес к событию среди участников и болельщиков. Мы уверены, что наличие столь серьезного призового фонда сделает турнир еще более интересным и зрелищным‎.