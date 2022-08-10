SIS обнаружила 84 «подозрительных» футбольных матча в первой половине 2022 года

Компания Starlizard Integrity Services (SIS), специализирующая на беттинге, обнародовала исследование, согласно которому выявило 84 «подозрительных» футбольных матчей с января по июнь 2022 года.

Всего SIS проанализировала 18 845 матчей, с 84 из них были связаны подозрительные модели ставок (4,4%). Интересно, что 26 «подозрительных» матчей (31%) пришлись на внутренние соревнования высшего уровня.

Немного цифр из исследования:

Матчи с подозрительными моделями ставок были зафиксированы в 30 странах;

Лидер по количеству «подозрительных» игр — Европа с 41 матчем (49%), второе место занимают азиатские соревнования — 21 матч (25%);

12 матчей (14%) были международными;

5 матчей имели товарищеский статус.

Источник: Спортклан