Вернер вернулся в «Лейпциг». Коэффициент на то, что Тимо станет лучшим бомбардиром Бундеслиги — 17.00

Летом 2020 года «Лейпциг» продал форварда в «Челси» за 53 миллиона евро, а вернул обратно всего за 20.

В 89 матчах за лондонский клуб Вернер отличился 23 забитыми мячами, из них всего десять пришлось на чемпионат Англии. Показатель не самый провальный, но Тимо ехал в Англию в статусе лучшего бомбардира Бундеслиги: в сезоне-2019/20 Тимо забил 28 мячей в 34 матчах Бундеслиги.

Букмекерские конторы подсуетились и оперативно выкатили линии на Вернера в борьбе за звание лучшего бомбардира: «1хСтавка», например, на победу Тимо в гонке снайперов дает коэффициент 15.00 (около 6%), а европейская контора Unibet верит в успех Вернера на родине еще меньше — 17.00 (5%).

Понять аналитиков можно: Вернер ни разу за два сезоне в АПЛ не забивал больше шести мячей в чемпионате, а достижения двухлетней давности — сомнительный ориентир.