Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч Суперкубка УЕФА между мадридским «Реалом» и «Айнтрахтом».

«Суперкубок Европы. Конечно, хотелось бы видеть более яркую афишу, но „Реал“ при Анчелотти готов к любому сопернику. Он настроится даже на этот матч, пусть готовность и не лучшая, есть время до старт внутреннего сезона. „Айнтрахт“ уже начал и получил по полной программе от „Баварии“. У Франкфурта есть место в Лиге чемпионов, но пока нет соответствующего укрепления. Уровень состава стал даже хуже, если сравнивать с финалом Лиги Европы.

Думаю, что „Реал“ свои 3 мяча забьет такому сопернику, но и пропустит, так как сложно сохранять концентрацию против такого оппонента. 3:1, 4:2, даже 3:2, но „Реал“ победит, и сделает это в основное время. Потрясающая атака „Реала“ сделает свое. Там даже Азар начал возрождаться, а без него есть Бензема, Винисиус, Родриго. Не вижу шансов у немцев. При это в обороне Мадрида есть новички, тот же Рюдигер, могут возникнуть сложности», — считает Титов.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа и начнется в 22:00 по МСК. Команды встретятся во второй раз в истории: в 1960 году в финале Кубка Чемпионов «Реал» одержал победу со счетом 7:3.

Источник: РБ