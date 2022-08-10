Tele2 зафиксировал падение активности клиентов на букмекерских сервисах

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По сообщениям агентства «Прайм», исследование мобильного оператора Tele2 зафиксировало снижение активности клиентов на букмекерских сервисах. 

Рост потребления трафика клиентами оператора снизился на 20% по сравнению с цифрами на начало года. В марте 2022 года была зафиксирована первая волна снижения трафика — тогда падение составило 10%. 

«К маю основное снижение пришлось на „1xСтавку“ и „Фонбет“, которые потеряли примерно 50% дневных пользователей в сравнении с началом года. Однако в июне уход клиентов этих платформ среди абонентов Tele2 остановился — они стали прибавлять в долях, в то время как число игроков Winline по-прежнему сокращалось в абсолютных значениях», — передает агентство текст исследования.

Кроме того, Tele2 зафиксировал снижение трафика и в четырех легальных игорных зонах Российской Федерации в январе-июне на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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