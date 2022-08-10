Tele2 зафиксировал падение активности клиентов на букмекерских сервисах

По сообщениям агентства «Прайм», исследование мобильного оператора Tele2 зафиксировало снижение активности клиентов на букмекерских сервисах.

Рост потребления трафика клиентами оператора снизился на 20% по сравнению с цифрами на начало года. В марте 2022 года была зафиксирована первая волна снижения трафика — тогда падение составило 10%.

«К маю основное снижение пришлось на „1xСтавку“ и „Фонбет“, которые потеряли примерно 50% дневных пользователей в сравнении с началом года. Однако в июне уход клиентов этих платформ среди абонентов Tele2 остановился — они стали прибавлять в долях, в то время как число игроков Winline по-прежнему сокращалось в абсолютных значениях», — передает агентство текст исследования.

Кроме того, Tele2 зафиксировал снижение трафика и в четырех легальных игорных зонах Российской Федерации в январе-июне на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.