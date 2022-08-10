Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА

Комментатор «Матч-ТВ» Константин Генич сделал прогноз на финал Суперкубка УЕФА между мадридским «Реалом» и «Айнтрахтом».

«В Хельсинки сразятся победитель Лиги чемпионов „Реал“ и победитель Лиги Европы „Айнтрахт“.

С точки зрения расклада сил все предельно понятно — на стороне „Реала“ опыт, класс игроков, а также Карло Анчелотти, который может стать первым тренером, который выиграл четыре Суперкубка с разными командами. Если брать с 2014 года, то „Реал“ проиграл только два финала.

Я смотрел матчи „Реала“ в межсезонье — команда в полном порядке, костяк остался. У „Айнтрахта“ тоже почти все футболисты остались, плюс добавился Марио Гетце. Но если „Айнтрахт“ будет играть с „Реалом“ так же, как в первом туре Бундеслиги с „Баварией“, то ему будет очень сложно.

Форма „Реала“, его последний матч против „Ювентуса“ убеждают меня, что он безусловный фаворит. Обе команды только набирают ход, поэтому ошибки неизбежны. Думаю, что должен получиться верховой матч. „Реал“ выиграет и тотал больше 2,5 — это мой прогноз на этот матч», — считает Константин.

«Реал» провел два официальных матча в текущем сезоне, в которых одержал две победы: над «Барселоной» в дополнительное время (3:2) и над «Атлетиком» из Бильбао (2:0). Оба матча состоялись в рамках Суперкубка Испании.

«Айнтрахт» же обыграл в Кубке Германии «Магдебург» (4:0), а в первом туре Бундеслиге крупно уступил «Баварии» (1:6).

Финал Суперкубка УЕФА состоится 10 августа в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ