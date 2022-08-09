Назван топ самых «азартных» регионов России

Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» провел исследование по интересу граждан к азартным играм и ставкам на спорт.

Специалисты изучили популярность запросов граждан в поисковиках, касающихся интернет-казино и букмекерских контор. В пятерку самых «азартных» регионов страны вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Ставропольский край.

Интерес к ставкам на спорт среди граждан РФ оказался в пять раз выше, чем к онлайн-казино. При этом общее количество запросов, касающихся казино в интернете, с апреля по июнь текущего года составило более 230 тысяч.

Наибольший интерес к онлайн казино проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижегородской области и Ставропольского края. В топ-5 регионов по популярности ставок на спорт попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Краснодарский край.

Источник: https://iz.ru/1376695/2022-08-08/nazvany-samye-azartnye-regiony-rossii