PARI разыграет фрибеты до 100 000 рублей в честь PGL Major Arlington 2022

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Букмекерская компания PARI запустила акцию «Прокачай зверя». Во время проведения турнира PGL Major Arlington 2022 по Dota 2 участники смогут «прокачать» персонажа Primal Beast и выиграть фрибет до 100 000 рублей.

С 4 по 14 августа в США проходит главный турнир этого лета по Dota 2 — PGL Arlington Major 2022. В честь этого события PARI запустил игровую акцию, в рамках которой участникам предлагается заключать пари на киберспорт и поднимать уровень героя Dota 2 — Primal Beast. Чем больше пари, тем больше опыт зверя и крупнее награда!

Для участия необходимо:

1. Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении PARI.

2. Нажать на странице акции кнопку «Принять участие».

3. Заключать пари на киберспорт и повышать уровень Primal Beast.

Каждая единица опыта равняется одному рублю, поставленному на киберспорт. Тот, кто первый достигнет четвертого уровня и превратит юного первобытного зверя в настоящую машину разрушения, заберет главный приз — фрибет 100 000 рублей.

Узнать условия акции более подробно можно на официальном сайте букмекерской компании.