Digitain стал поставщиком программного обеспечения для Pin-up.kz

Как сообщает Gambling Insider, букмекерская компания Pin-up.kz подписала сделку с Digitain — крупным поставщиком программного обеспечения и технологий для беттинга.

Букмекер получит от поставщика платформу для ставок на спорт: по заверениям директора по бизнесу компании Digitain Саймона Вестбери, теперь казахстанские игроки получат доступ к тысячам различных спортивных лиг и чемпионатов, а также к огромному количеству лайв-трансляций. Digitain же таким образом планирует расширить свое присутствие в азиатском регионе и странах СНГ.

Напомним, что Digitain, базирующаяся в Армении, уже имеет опыт сотрудничества с оператором Pin-up: в 2020 году компания подписала соглашение с одноименным российским букмекером, который покинул российский рынок в 2022 году.

Беттинговый бренд Pin-Up вышел на регулируемый рынок Казахстана в июне 2022 года.