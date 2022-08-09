Клиент Olimpbet выиграл больше 150 тысяч, поставив 100 рублей

В прошедшие выходные клиент букмекерской компании Olimpbet собрал экспресс из 15 событий. Беттор поставил на матчи чемпионатов России, Франции, Нидерландов, Бельгии, Дании, Германии, Кубка Италии и даже китайской Суперлиги. Игрок решил поставить скромные 100 рублей, но зато с впечатляющим коэффициентом ­– 1542.25.

Больше всего нервничать клиента заставили игры Лиги 1 и Кубка Италии. В матче «Монпелье» – «Труа» (3:2) беттор поставил на победу первой команды, но нужный результат установился только на 81-й минуте. Во встрече «Венеции» и «Асколи» игроку нужен был гол венецианцев. Заветный мяч был забит только под конец игры – на 88-й минуте. Хилмир Рафн Микаэльссон отличился в первом официальном матче за новую команду и поднял настроение и себе, и клиенту Olimpbet.

Клиент Olimpbet приумножил 100 рублей и выиграл 154 225 рублей. Поздравляем клиента с победой и желаем удачных ставок. Попробуйте собрать экспресс и получите бонус до 100%. Чем больше событий, тем лучше предложение.