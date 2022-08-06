Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над ФК «Вест Хэм»

В первом туре АПЛ «Вест Хэм» примет чемпиона Англии «Манчестер Сити». Встреча состоится 7 августа в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики PARI считают команду Пепа Гвардиолы явным фаворитом встречи и предлагают поставить на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.35. Взять «Вест Хэм» в линии на PARI можно за 8.50. Коэффициент на ничью — 5.10.

Клиенты PARI абсолютно уверены в победе гостей: 99% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Манчестер Сити».

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, можно сделать ставку с коэффициентом 1.55. Поставить на то, что забитыми голами отметятся обе команды, можно за 1.80.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В рамках Кубка Лиги они сыграли вничью 0:0, однако молотобойцы оказались сильнее в серии пенальти, победив 5:3. В первом круге чемпионата команда Гвардиолы одержала победу со счетом 2:1, матч второго круга завершился со счетом 2:2.

В межсезонье «Манчестер Сити» расстался с Рахимом Стерлингом, Габриэлем Жезусом и Александром Зинченко. Взамен «Сити» приобрели лучшего бомбардира сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда и полузащитника сборной Англии Кэлвина Филлипса.

Пробившийся в Лигу конференций «Вест Хэм» сохранил весь основной состав прошлого сезона и усилил линию атаки, купив итальянца Джанлуку Скамакку.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов, музыкант Баста и самый известный регбист в стране Василий Артемьев.