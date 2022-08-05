«Локомотив» фаворит матча с «Краснодаром» по мнению клиентов PARI

В четвертом туре чемпионата России «Краснодар» примет «Локомотив». Встреча состоится в субботу, 6 августа, в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики PARI отдают небольшое предпочтение в матче «Краснодару» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 2.45. Взять «Локомотив» в линии на PARI можно за 2.70. На то, что матч завершится вничью, дают коэффициент 3.65.

Клиенты PARI склоняются к тому, что «Локомотив» обыграет соперника на его поле: 45% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу красно-зеленых, в то время как на «Краснодар» сделано 37%, а на ничейный исход — 18%.

Букмекеры считают высокой вероятность того, что обе команды отметятся забитыми голами: поставить на это можно с коэффициентом 1.60. Сделать ставку на то, что в матче будет забито не менее трех голов, можно за 1.70.

«Краснодар» и «Локомотив» неудачно начали турнир, растеряв на старте много очков. И если «быки» в прошлом туре начали выправлять положение, обыграв в гостях «Урал» со счетом 3:1, то железнодорожники пока не одержали ни одной победы.

Кроме того, красно-зеленые неделю назад разгромно уступили «Зениту» со счетом 0:5, пропустив все голы во втором тайме. Еще железнодорожники потеряли из-за травмы защитника Максима Ненахова и получившего красную карточку Дмитрия Баринова.