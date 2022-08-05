Olimpbet Московский Кубок Селебрити: последние матчи 1-го тура

5 августа на «Сапсан Арене» завершится первый тур Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). Reality встретятся с «Броуками» в 18:30, а 2Drots и «Матч ТВ» зарубятся в 20:45.

Reality – «Броуки»: ждать ли появления Глушакова?

Reality серьезно обновились за последний год. Команду покинули 16 игроков, а успели ли сыграться новички – загадка. Еще одна интрига, связанная с Reality: выступит ли на турнире заявленный за команду полузащитник «Химок» Денис Глушаков. В четвертом туре РПЛ красно-черные сыграют лишь в воскресенье, поэтому теоретически бывший игрок сборной России может засветиться на Olimpbet МКС.

«Броуки» тоже гремели в медиапространстве этим летом: ссорились с другими командами и собственным тренером, убирали и возвращали игроков. В итоге «Броуки» сохранили костяк и разбавили его дерзкими новичками. Команда планомерно готовилась к турниру на сборах и выглядит одним из фаворитов группы А.

«Амкал» – «Матч ТВ»: самое хайповое противостояние медиафутбола

«Амкал» и «Матч ТВ» стояли у истоков медиафутбола в России. В матчах между командами было все: яркие голы, конфликты, травмы. Новая встреча должна получиться огненной, но вряд ли конкурентной.

«Амкал» – действующий чемпион турнира и одна из самых хайповых медиафутбольных команд России. В прошлом году банда Германа «Эль Классико» забрала трофей, победив в финале 2Drots со счетом 2:0. В этом сезоне «Амкал» собирается повторить достижение и будет одним из главных фаворитов.

«Матч ТВ» вряд ли сможет бороться за выход в плей-офф. Команда Константина Генича – самая возрастная и консервативная на турнире. За «Матч ТВ» почти не играют бывшие профессионалы, поэтому бороться с «Амкалом» будет непросто.