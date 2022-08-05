Больше тысячи клиентов PARI спели композиции Агутина и получили призы

Букмекерская компания PARI начислила клиентам более 1000 фрибетов в рамках акции, приуроченной ко дню рождения Леонида Агутина.

PARI провел нестандартную акцию, предложив своим клиентам позвонить в контакт-центр компании в день рождения популярного российского певца Леонида Агутина и спеть его песню, а в качестве награды получить фрибет. В итоге акция настолько понравилась клиентам, что они продолжают звонить по несколько раз, петь соло, дуэтом и даже с музыкальным сопровождением.

К данному моменту в контакт-центр позвонили и спели песню 1413 человек. Восторженные отзывы любителей Агутина показали, что подобные активности помогают сделать процесс игры и общение клиентов с сотрудниками службы поддержки еще более интересным.

PARI уже внедрял интерактивный формат в коммуникации. Ранее компания успешно реализовала проект, в рамках которого клиентам необычным образом поздравляли службу поддержки с Днем оператора контакт-центра. Они с удовольствием сочиняли стихи, говорили тосты и пели авторские песни, посвященные операторам контакт-центра.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов, музыкант Баста и самый известный регбист в стране Василий Артемьев.