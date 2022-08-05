Удары Холанда, голы Салаха, ассисты Кейна: специальная линия Olimpbet к старту АПЛ

Новый сезон Английской Премьер-лиги откроет лондонское дерби «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания Olimpbet не только выкатила широкую линию на матч-открытие, но и подготовила специальные ставки на главных звезд АПЛ в первом туре.

Получится ли у Холанда попасть в створ?

Главная трансферная бомба лета – переход Эрлинга Холанда из «Боруссии» и «Манчестер Сити». Дебютный официальный матч у норвежца не получился. В игре за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3) Холанд лишь раз пробил в створ, а в добавленное время не использовал отличный момент: попал в перекладину с пяти метров.

В первом туре «Сити» сыграет с «Вест Хэмом». Olimpbet предлагает поставить на тотал ударов Холанда створ: больше 1,5 за 1.60 и меньше 1,5 за 2.20.

Забьет ли Салах правой ногой?

Мохамед Салах, другая звезда АПЛ, провел Суперкубок лучше. На 31-й минуте египтянин отдал голевую передачу на Трента Александера-Арнольда, а на 83-й реализовал пенальти.

В прошлом сезоне сезоне Салах забил 23 гола в АПЛ и лишь два из них – правой ногой. Новый сезон «Ливерпуль» начнет против «Фулхэма» – новичка АПЛ. У Салаха есть шанс с первого тура возглавить гонку бомбардиров, а Olimpbet предлагает поставить на гол форварда правой ногой за 7.00.

Кейн и Сон Хын Мин продолжат тащить «Тоттенхэм»?

В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» забил 69 мячей, 40 из них на счету Харри Кейна и Сон Хын Мина. Это 58% от общекомандных голов. Часто форварды «шпор» ассистировали друг другу: у англичанина было девять ассистов, у корейца – семь. В товарищеских матчах связка форвардов продолжила работать: Кейн забил три мяча с передач Сон Хын Мина.

В первом туре «Тоттенхэм» играет с «Саутгемптоном». Olimpbet предлагает поставить на то, что Сон Хын Мин отдаст голевую на Кейна, или Кейн – на Сон Хын Мина, за 4.00.

Также в Olimpbet можно поставить на то, что форвард «Арсенала» Габи Жезус забьет больше, чем весь «Кристал Пэлас», за 6.00, на голы Жезуса и Рахима Стерлинга за 7.00 или на гол Коутиньо из-за штрафной за 8.00.