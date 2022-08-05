Легендарная группа «Браво» даст бесплатный концерт в Краснодаре

6 августа в 18:00 в парке «Краснодар» состоится бесплатный концерт музыкальной группы «Браво». Выступление пройдет за два часа до начала Winline Матч Тура «Краснодар»–«Локомотив».

«Этот город самый лучший» – именно со слов этой знаменитой песни начнется матч 4-ого тура РПЛ, в котором сразятся краснодарские быки и московские железнодорожники. Трансляция предматчевого шоу и игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Группа «Браво» – российская рок-группа, образованная в 1983 в Москве. Бессменный руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен – Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году.